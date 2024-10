L’uomo vitruviano di Mario Fallini abbellisce la rotonda di via Galimberti grazie a ‘3i group’

La rotonda tra via Galimberti e via Monteverde , in direzione cimitero, offre una nuova scultura che cambia la visuale della zona. Qualcosa di moderno, sì, ma almeno si capisce cos’è.

L’autore è Mario Fallini , artistra locale la cui mostra ‘Interno Esterno 1967-1972’ sarà aperta da oggi, ore 18, fino al 28 dicembre, in via Gagliaudo 2 ad Alessandria.

La nuova opera

L’installazione “Il rondò stradale e le arti del quadrivio”, inaugurata la scorsa settimana in occasione del 40° anniversario della azienda 3i group, rappresenta un nuovo inizio. Un contributo alla città per abbellirla con un’opera in movimento ispirata all’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, alta più di 2 metri e mezzo.

Il significato

Nelle intenzioni dell’artista il cerchio simboleggia il cielo, il divino, la perfezione, la dimensione ideale, il macrocosmo.

Il quadrato invece la Terra, il microcosmo.

E l’uomo unisce macrocosmo e microcosmo.

La parola “Rondò” definisce uno spazio in cui confluiscono più strade.

L’Uomo Vitruviano, posto al centro, sottolinea con i suoi 4 movimenti di 90° le intersezioni dell’incrocio.

In musica il Rondò è una composizione a struttura circolare, in cui il ritornello è ripetuto più volte, identico o leggermente modificato come la ‘replica differente’ dell’Uomo Vitruviano presente nell’area.

Il logo dell’azienda

Proprio dall’idea dell’Uomo Vitruviano della rotatoria, nasce il logo celebrativo dei 40 anni di ‘3i group’, con il numero 40 imponente che riporta inscritto nello zero proprio l’Uomo Vitruviano, seguito dagli anni 1984-2024.