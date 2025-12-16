Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: 5 spettacoli natalizi in case di riposo con l’attore Bagliani e il pianista Niniano

Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, anche quest’anno gli ospiti delle case di riposo dei centri zona della provincia potranno assistere allo spettacolo “Buon Natale, canzoni e storie natalizie” realizzato dall’associazione “Parole e musica” con l’attore alessandrino Massimo Bagliani, accompagnato al pianoforte dal maestro Mattia Niniano. Si tratta di una rappresentazione natalizia in cui i due protagonisti si esibiranno in canzoni del repertorio italiano quali “Voglio vivere così”, “Volare”, “Mille lire al mese”, “Guarda che luna”, “Bellezze in bicicletta”, particolarmente gradite a un pubblico più maturo, reciteranno poesie e filastrocche, racconteranno storie divertenti in cui è protagonista il Natale.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “Abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa alla luce del gradimento riscontrato lo scorso anno. È un progetto di grande valore sociale che si propone di portare qualche ora di allegria e spensieratezza tra le persone anziane che non hanno la possibilità di godere dell’atmosfera natalizia che, in questi giorni, si vive nelle vie delle città. Questi spettacoli fanno parte del calendario di “Natale in Fondazione”, pensato per ravvivare la città, coinvolgere cittadini e turisti, senza che nessuno si senta escluso dal calore delle feste”.

IL PROGRAMMA – Mercoledì 17 dicembre ore 15,30 a VALENZA presso la casa riposo “L’Uspidalì” –
Giovedì 18 dicembre ore 16 a TORTONA presso il “Centro Mater Dei” – Venerdì 19 dicembre ore 15,30 a TICINETO presso il soggiorno “Ribero Luino” – Sabato 20 dicembre ore 15,30 ad ALESSANDRIA presso l’Istituto MichelLunedì 22 dicembre ore 15,30 ad ACQUI TERME presso la residenza “Il Platano”

