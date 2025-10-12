Inaugurata a Palatium Vetus la mostra per gli 850 anni della Diocesi “Alessandria Devota”

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con la società strumentale di Palazzo del Governatore, in collaborazione con la Diocesi di Alessandria, promuove una mostra dedicata ai tesori più significativi della Diocesi, in occasione degli 850° anni dall’istituzione, che ricade proprio nel 2025. La mostra dal titolo “Alessandria Devota – Memoria degli 850°anni d’istituzione della Diocesi”, visitabile a Palatium Vetus dall’8 di ottobre a fine anno, propone un percorso tra diverse opere d’arte di proprietà della Diocesi selezionate per il loro pregio e valenza artistica, la maggior parte provenienti dalla Chiesa Cattedrale e dalla Curia Vescovile, dedicando una speciale attenzione nei confronti delle realtà artistiche e liturgiche che hanno segnato il percorso della Diocesi alessandrina.

Palatium Vetus di notte

Viene data visibilità ad oggetti poco conosciuti inerenti le azioni liturgiche, rendendoli in questo modo disponibili alla fruizione visiva da parte dei visitatori, ad oggi costretti ad una visione a distanza. Lo scopo dell’evento non è esclusivamente quello di proporre materiale liturgico, ma anche e soprattutto quello di evidenziare il patrimonio simbolistico legato agli strumenti della liturgia. Attraverso un percorso tra oggetti, quadri e paramenti sacri, corredati da materiale didascalico, i fruitori potranno cogliere informazioni e dettagli del contenuto sacrale del materiale esposto.

Nel contesto si inseriscono i progetti degli studenti dell’IIS “Benvenuto Cellini” di Valenza, relativi alla realizzazione della corona della statua della Madonna della Salve composti da 30 tavole+1 dipinto.

Il prof. Orsini e il vescovo Gallese

INTERVISTE VIDEO – Mons. Guido Gallese – Vescovo Diocesi Alessandria: https://we.tl/t-oiLn4HwidW

Luciano Mariano – Presidente Fondazione CRAL: https://we.tl/t-VTII79jDOs

Luciano Orsini – Curatore Mostra: https://we.tl/t-plq6QKoBHt