Giornata Europea delle Fondazioni dedicata a prevenzione sociale e benessere delle comunità

Il 1° ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Europea delle Fondazioni. Si tratta di un’iniziativa promossa dal network europeo delle organizzazioni filantropiche Philea che ha l’obiettivo di rendere riconoscibile a livello comunitario il ruolo e l’operato delle Fondazioni che, insieme al mondo del volontariato e del Terzo settore, concorrono ad alimentare e innovare il welfare e la cultura in tutta Europa. Il tema dell’edizione 2026 (l’ottava) individuato da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) e Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Filantropici) è la prevenzione sociale e il benessere delle comunità, con una campagna nazionale chiamata “Chi ben comincia. La comunità che previene”. INFO – [email protected]

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio: “La prevenzione sociale rappresenta una vasta area di intervento che ci vede protagonisti in tuttala provincia, attraverso il sostegno a iniziative, politiche e interventi che vadano a sostenere, in particolare, le fragilità sociali, o ad implementare progetti orientati al futuro e destinati a impattare su tutta la comunità, come quelli della sostenibilità ambientale. Anche quest’anno abbiamo individuato un pool di progetti che ben sintetizzano, nei loro diversi ambiti di intervento, lo spirito della nostra Fondazione, motore di sviluppo del territorio ma anche promotrice di politiche di coesione, inclusione e solidarietà”.

Sono 7 le associazioni di volontariato protagoniste del video realizzato dalla Fondazione CRAL nell’ambito del progetto nazionale.

1) Orizzonti Verdi ETS – “Sostenibilmente” – Cosa fa: realizza un programma di incontri, eventi e attività educative per sensibilizzare cittadini e comunità sui temi della sostenibilità, del cambiamento climatico, del consumo responsabile e della tutela delle risorse naturali.

2. Dream ETS – “Comunità che sognano, comunità che curano” – Cosa fa: propone un percorso dedicato agli operatori sanitari, in particolare a quelli che lavorano nei reparti più esposti a stress ed emergenze.

3. Istituto Comprensivo “Martiri della Benedicta” – “Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento” – Cosa fa: sottopone gli alunni a screening per individuare precocemente difficoltà nella lettura, scrittura e nelle abilità numeriche. Quando emergono criticità, soprattutto nelle classi prime, propone un percorso di potenziamento logopedico seguito da una nuova verifica dei risultati.

4. Comune di Visone – “RICICREANDO 2026” – Cosa fa: organizza laboratori in cui bambini e ragazzi imparano a recuperare, riutilizzare e separare correttamente i rifiuti attraverso l’arte. I materiali di scarto vengono trasformati in oggetti, album e pannelli attraverso attività creative svolte insieme.

5. Fondazione Cultura e Ricerca ETS – “Educazione alla salute nelle scuole” – Cosa fa: sviluppa un programma educativo per insegnare ai bambini, in modo semplice e ludico, i principi fondamentali della salute, dell’alimentazione corretta e degli stili di vita sani.

6. Futura Infanzia ODV – “Percorsi di Cura e Resilienza per l’Infanzia” – Cosa fa: costruisce percorsi personalizzati di supporto psicologico, pedagogico ed educativo per bambini in situazione di fragilità, integrando cura e formazione. Nella comunità Casa Bellevue accompagna i minori nel recupero delle competenze emotive e sociali; sul territorio mette in collegamento le famiglie con professionisti specializzati, costruendo e monitorando percorsi individuali.

7. J.A.D.A. Junior – “Potenziamento dell’assistenza nutrizionale specialistica” – Cosa fa: inserisce una Biologa Nutrizionista all’interno dei percorsi di cura delle persone condiabete di tipo 1. La nutrizionista effettua valutazioni individuali, insegna a gestire correttamente l’alimentazione e il conteggio dei carboidrati, prepara piani nutrizionali personalizzati e affianca pazienti e famiglie nelle diverse fasi della malattia.