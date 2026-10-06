Food&Science Festival Lab Alessandria: il rapporto tra agricoltura e scienza in 7 tappe

Terza edizione per il Food&Science Festival Lab Alessandria, lo spin off del Food&Science Festival che, da dieci anni, è il punto di riferimento di agricoltori, comunità scientifica, appassionati e studenti sui temi della ricerca e innovazione applicati alla produzione del cibo. Per la provincia di Alessandria l’edizione 2026, la terza consecutiva, il filo conduttore degli appuntamenti sarà: Agricoltura e Scienza, la svolta necessaria. Sei le tappe che si snoderanno, per tutto il mese di ottobre, tra Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada e Tortona. Il Food&Science Festival Lab Alessandria si propone di raccontare lo stato dell’agroalimentare contemporaneo, un settore attraversato da profondi cambiamenti – climatici, tecnologici, economici, sociali e politici – che ne stanno ridisegnando il presente e, soprattutto, il futuro. L’agricoltura, ossia la produzione di cibo, è sempre più un asset strategico per ogni Paese: produrre cibo significa garantire salute, stabilità, energia, sicurezza.

LE DATE – Tortona 7 e 9 ottobre – Casale Monferrato 14 ottobre – Alessandria 16 ottobre – Novi Ligure 19 ottobre – Ovada 20 ottobre – Alessandria 23 ottobre.

INFO E PRENOTAZIONI – Confagricoltura AL – via Trotti 122 – Tel.: 1031-43151 – sito: https://www.confagricolturalessandria.it/ – email: [email protected]

CREDITI – Sostengono il Food&Science Festival Lab Alessandria 2026: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Comune di Alessandria, Camera di Commercio Alessandria-Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Compartecipazione: Università del Piemonte Orientale.

Sponsor: Mondelez International, Pefc, Syngenta, Umana;

Sponsor tecnici: Alexala, Confesercenti, Confcommercio, Associazione Cultura e Sviluppo, Ottobre Alessandrino, Derthona Basket, Fondazione Acos per la Cultura.

Partner istituzionali: Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Acqui Terme, Comune di Casale Monferrato, Comune di Gamalero, Comune di Gavi, Comune di Novi Ligure, Comune di Ovada, Comune di Tortona, Comune di Volpedo, Asl Alessandria, Irccs Aou-AL, Confindustria Alessandria, Fondazione Viva.