Fondazione CRAL: 40.000 euro per potenziare il progetto ‘Pulmino Amico’ di Casale Monferrato

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità, su proposta del presidente Paolo Arrobbio, un contributo per l’acquisto di un nuovo mezzo destinato al servizio sul territorio di Casale Monferrato. L’importo è di 40.000 euro per l’iniziativa “Pulmino Amico”. Le risorse saranno destinate all’acquisto di un nuovo mezzo, indispensabile per potenziare un servizio di prossimità rivolto alla cittadinanza e assicurare una risposta più efficace alle esigenze del territorio casalese.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

LE PAROLE – Il presidente Paolo Arrobbio ha spiegato: «Le risorse della Fondazione devono tradursi in risultati concreti per la comunità. Con questo contributo di 40.000 euro, “Pulmino Amico” potrà contare su un nuovo mezzo e offrire un servizio più efficace e accessibile. Non finanziamo semplicemente un acquisto: investiamo nell’autonomia delle persone, nella prossimità e nella coesione del territorio. È questa la responsabilità che intendiamo esercitare, con rigore e continuità. Il sostegno a “Pulmino Amico” traduce in azione la missione della Fondazione, cioé impiegare le risorse con rigore e visione, affinché si trasformino in servizi reali e duraturi per le persone. Investire in questo progetto significa contribuire alla costruzione di un territorio più inclusivo, accessibile e coeso, nel quale le istituzioni sappiano rispondere con tempestività e concretezza ai bisogni della comunità».