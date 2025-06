Cookies Day: domani al ‘Borsalino’ i biscotti solidali per sostenere la ricerca

Un biscotto per ogni progetto, un’offerta per far crescere la ricerca. È questo lo spirito del Cookies Day, l’iniziativa promossa dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS) a sostegno di Solidal per la Ricerca, in programma mercoledì 25 giugno alle ore 17 presso il Presidio Riabilitativo Teresio Borsalino dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Nel pomeriggio sarà possibile contribuire alla raccolta fondi scegliendo i propri biscotti preferiti, ciascuno abbinato a uno dei progetti del CeRProS che sarà possibile sostenere con un’offerta minima di 10 euro.

Il ricavato andrà a favore delle attività di ricerca e innovazione promosse all’interno del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, con un’attenzione particolare al ruolo delle professioni sanitarie nei percorsi di cura e prevenzione. L’iniziativa è resa possibile grazie alla generosa collaborazione di diversi negozi e attività commerciali del territorio, che hanno donato i loro prodotti: si tratta di un’occasione per unire gusto, condivisione e solidarietà, contribuendo concretamente alla ricerca sul territorio.