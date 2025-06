Lions Club Alessandria Host: un anno di eventi per il 70° di fondazione

Il Lions Club Alessandria Host ha chiuso l’anno sociale 2024/25 con un bilancio positivo: oltre 21.000 euro donati tramite progetti a favore del territorio, 7.500 persone servite, più di 4.000 ore di volontariato messe a disposizione della comunità nell’ambito delle cause globali individuate a livello internazionale, ossia fame, diabete, vista, giovani, comunità, ambiente. Sette nuovi soci sono entrati a far parte del Club che da quest’anno ha ottenuto l’iscrizione al RUNTS, registro unico del terzo settore.

L’illustrazione del programma di lavoro svolto è stato presentato dalla presidente Virginia Viola, alla presenza del sindaco di Alessandria e di autorità lionistiche in occasione del “passaggio della Campana” alla nuova presidente Vittoria Poggio che entrerà in attività il 1° luglio prossimo.

Tra le iniziative di maggior rilievo l’acquisto, con altri club Lions, di un furgone refrigerato per la Caritas Diocesana e di due congelatori dove conservare i cibi donati dai centri commerciali e destinati alle famiglie bisognose; la colletta alimentare e le iniziative a favore della mensa dei frati francescani nella ricorrenza del centenario di Gelindo. Gli screening sanitari gratuiti per tutta la popolazione in piazza Garibaldi presso il “villaggio della prevenzione” e la raccolta di migliaia di paia di occhiali usati da inviare al Centro Raccolta Occhiali Usati Lions che li seleziona per l’inoltro alle popolazioni più povere.

I premiati con il ‘Melvin Jones Fellow’

I service per i giovani dal Poster per la Pace ai corsi di formazione finanziaria, dall’educazione alimentare con la condotta Slowfood a quella civica – a tutela dei monumenti della nostra città – ai corsi per difendersi dai pericoli della “rete” e dal cyberbullismo, al Concerto di primavera con l’orchestra dei 50 studenti del Conservatorio Vivaldi. Il progetto “Autismo e tecnologie digitali” che permette a 25 ragazzi autistici di frequentare un corso di informatica presso l’UPO.

Inoltre, eventi culturali e di promozione del territorio, iniziative per l’ambiente dai portabiciclette ai cestini portarifiuti ai posacenere portatili. Nel corso della serata di chiusura dell’anno sociale sono stati conferiti alcuni riconoscimenti a soci particolarmente meritevoli per il loro impegno: il ‘Melvin Jones Fellow’, massimo riconoscimento, è andato a Piera Barboro, Michele Donato, Vittorino Molino; attestati di merito a Marcello Canestri, Rossella Ferrando, Eleonora Poggio, Giuseppe Perrone, Giovanni Zingarini.

I premiati con gli attestati di merito