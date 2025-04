Comunicato AMAG Ambiente: miglioriamo la pulizia di Alessandria per le feste

Amag Ambiente informa la comunità alessandrina che in previsione delle festività pasquali 2025 potenzierà il servizio di raccolta rifiuti e di spazzamento manuale e meccanizzato delle strade pubbliche e di lavaggio dei marciapiedi.

Dopodomani, sabato 12 aprile, dalle ore 8 alle ore 12, si effettuerà un’accurata pulizia e lavaggio delle vie del centro storico di Alessandria, per la zona compresa tra Piazza Garibaldi e Piazza Libertà mediante l’utilizzato di spazzatrici aspiranti elettriche sia con uomo a bordo e con uomo a terra, con operatori ecologici per lo spazzamento e automezzo con operatore munito di lancia ad alta pressione per il lavaggio e la sanificazione di marciapiedi e portici e per la rimozione del guano da piccioni ove presente. Si chiede cortesemente la collaborazione di tutti i cittadini a mantenere pulita la città utilizzando di cestini getta carta disponibili sul territorio ed evitando di lasciare a terra i rifiuti ‘da passeggio’, come anche di non abbandonare i rifiuti al di fuori dei cassonetti stradali.

Per i possessori di cani si chiede cortesemente la collaborazione ad uscire con i propri animali con la dotazione della museruola per i luoghi ove è prevista, con bottiglietta d’acqua e sacchetti per la rimozione delle deiezioni.

Per un migliore decoro della città si chiede cortesemente la collaborazione ai proprietari di immobili e agli Amministratori di Condominio di rimuovere il verde infestante eventualmente presente contro i muri di pertinenza dei propri stabili e se necessario a dotarsi di sistemi anti volatili al fine di evitare la presenza di guano sui marciapiedi e sotto i portici.

Per info contattate l’azienda al n. verde 800.296.096.

Il Presidente dr. Paolo Borbon