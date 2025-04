Ospedale di Alessandria: uno studio sui vantaggi della ‘ventilazione non invasiva’

Anche l’Ospedale di Alessandria è tra gli autori del nuovo studio internazionale, pubblicato sul British Journal of Anaesthesia, che ha dimostrato come l’uso precoce della ventilazione non invasiva (NIV), in pazienti con insufficienza respiratoria lieve, riduca molto il rischio di progressione verso forme più gravi. La ricerca, condotta su oltre 500 pazienti in 11 ospedali tra Italia, Grecia e Kazakistan, ha evidenziato che l’uso tempestivo della NIV riduce del 35% il rischio di peggioramento dell’insufficienza respiratoria, rispetto ai pazienti trattati con cure standard.

I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: uno ha ricevuto cicli di NIV della durata di 2 ore ogni 8, per un massimo di 12 giorni, mentre l’altro ha seguito il trattamento standard, senza ventilazione precoce. I risultati hanno mostrato che solo il 18,5% dei pazienti sottoposti a NIV precoce ha sviluppato insufficienza respiratoria grave, rispetto al 28,3% del gruppo di controllo.

LE PAROLE – Tra gli autori anche Giulia Maj, Responsabile della Terapia Intensiva Cardiochirurgica, che ha contribuito all’analisi dei dati e alla valutazione clinica dei pazienti. Ecco la sua valutazione: «Questo studio rappresenta un importante passo avanti nella gestione dell’insufficienza respiratoria, nei reparti di degenza, dimostrando che l’applicazione precoce della ventilazione non invasiva può prevenire il deterioramento clinico, riducendo la necessità di ricovero in terapia intensiva. L’uso della NIV precoce non ha aumentato il tasso di eventi avversi o complicanze respiratorie nei pazienti trattati».

L’indagine si inserisce in un contesto più ampio di studi, volti a migliorare la gestione dell’insufficienza respiratoria al di fuori delle unità di terapia intensiva, ottimizzando le risorse ospedaliere e garantendo un trattamento tempestivo ed efficace, con potenziali implicazioni per la pratica clinica quotidiana e le future linee guida internazionali. Per sostenere le attività di ricerca condotte dal DAIRI dell’Ospedale di Alessandria, donare a ‘Solidal per la Ricerca’ su www.fondazionesolidal.it/donazioni/.