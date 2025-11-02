Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: decreto flussi e assunzione assistenti familiari per il 2026

DiRaimondo Bovone

Nov 2, 2025 , , , ,

Per il triennio 2026-2028, si rinnova la norma dell’ultimo Decreto Flussi che consente l’assunzione dall’estero di lavoratrici da impiegare nell’assistenza familiare a persone anziane o disabili.
Rientrano nella categoria chi ha compiuto 80 anni e chi ha una disabilità accertata che limiti la piena partecipazione alla vita. Il datore di lavoro può essere: l’assistito stesso; il coniuge, un parente o un affine entro il 2° grado; nei casi di disabilità grave può essere anche un parente entro il 3° grado, non convivente.
La richiesta di nulla osta al lavoro va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la domanda sarà sottoposta a verifiche. Una volta ottenuto il nulla osta, il lavoratore potrà richiedere il visto presso la Rappresentanza consolare competete. Si è in attesa della conversione in Legge del Decreto per capire le tempistiche per presentare la domanda.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Comune di Alessandria: la polemica dell’opposizione sul ‘Giorno del Ricordo’, 10 febbraio

Nov 2, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 2 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Crosetto: “Nessuno tocca la giustizia, il tema è più politico che reale”

Nov 1, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: decreto flussi e assunzione assistenti familiari per il 2026

Nov 2, 2025 Raimondo Bovone
Costume & Società Cucina Video

Un frullato ideale per la mattina

Nov 2, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Comune di Alessandria: la polemica dell’opposizione sul ‘Giorno del Ricordo’, 10 febbraio

Nov 2, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: buona la prima di Spalletti, la Juventus vince 2-1 a Cremona

Nov 2, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x