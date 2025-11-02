ACLI: decreto flussi e assunzione assistenti familiari per il 2026

Per il triennio 2026-2028, si rinnova la norma dell’ultimo Decreto Flussi che consente l’assunzione dall’estero di lavoratrici da impiegare nell’assistenza familiare a persone anziane o disabili.

Rientrano nella categoria chi ha compiuto 80 anni e chi ha una disabilità accertata che limiti la piena partecipazione alla vita. Il datore di lavoro può essere: l’assistito stesso; il coniuge, un parente o un affine entro il 2° grado; nei casi di disabilità grave può essere anche un parente entro il 3° grado, non convivente.

La richiesta di nulla osta al lavoro va presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la domanda sarà sottoposta a verifiche. Una volta ottenuto il nulla osta, il lavoratore potrà richiedere il visto presso la Rappresentanza consolare competete. Si è in attesa della conversione in Legge del Decreto per capire le tempistiche per presentare la domanda.

