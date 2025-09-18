Bosco Marengo, sabato 20 presentazione del nuovo polo culturale al complesso di Santa Croce

L’associazione MARES, fondata da Tatiana Palenzona, Amina Berdin e Michelangelo Buzzi, presenta sabato 20 settembre, alle ore 16, la mostra RUINS, la prima edizione del progetto triennale di rinascita del Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. Ruins è la mostra conclusiva della prima edizione di residenze artistiche che vede protagonisti gli artisti selezionati tra 400 candidature provenienti da tutto il mondo: Jade Blackstock, Giovanni Chiamenti, Luca Pagin e Teresa Prati.



I fondatori di Mares

Attraverso un programma articolato di residenze, workshop e collaborazioni, Mares punta a creare esperienze inedite di riflessione e sperimentazione, stimolando il dialogo tra artisti e comunità locali. Centrale nel progetto è la valorizzazione del Complesso di Santa Croce, un sito di grande valore storico e culturale, risalente al ‘500 e che, grazie al suo potenziale, si candida a diventare un nuovo polo dedicato alla produzione e alla fruizione artistica.

Veduta interna del complesso monumentale