Bosco Marengo, sabato 20 presentazione del nuovo polo culturale al complesso di Santa Croce

Veduta aerea del complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo (foto Lorenzo Morandi)

L’associazione MARES, fondata da Tatiana Palenzona, Amina Berdin e Michelangelo Buzzi, presenta sabato 20 settembre, alle ore 16, la mostra RUINS, la prima edizione del progetto triennale di rinascita del Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. Ruins è la  mostra conclusiva della prima edizione di residenze artistiche che vede protagonisti gli artisti selezionati tra 400 candidature provenienti da tutto il mondo: Jade Blackstock, Giovanni Chiamenti, Luca Pagin e Teresa Prati.

I fondatori di Mares

Attraverso un programma articolato di residenze, workshop e collaborazioni, Mares punta a creare esperienze inedite di riflessione e sperimentazione, stimolando il dialogo tra artisti e comunità locali. Centrale nel progetto è la valorizzazione del Complesso di Santa Croce, un sito di grande valore storico e culturale, risalente al ‘500 e che, grazie al suo potenziale, si candida a diventare un nuovo polo dedicato alla produzione e alla fruizione artistica.

Veduta interna del complesso monumentale

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

