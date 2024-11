Bassignana: il Vescovo di Alessandria in visita alla sede del ‘Memorial Zucconi’

Ha voluto esprimere la vicinanza della Chiesa e il sostegno al mondo dell’associazionismo, Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, che mercoledì 13 novembre ha fatto visita alla sede del Memorial Cristian Zucconi. Ad accoglierlo, oltre al direttivo dell’associazione di Bassignana, presieduta da Andrea Zucconi, anche il sindaco Massimo Barbadoro, i rappresentanti del Valenza Host Lions Club con la presidente Marina Baiardi, il cav. uff. Valeria Ghelleri, Presidente di Croce Rossa Italiana – Comitato di Alessandria in rappresentanza anche di Croce Rossa Italiana – Valenza, il maresciallo Valerio Vincenti comandante della stazione dei Carabinieri di Bassignana e i ragazzi del progetto alternanza scuola-lavoro.

Una visita che riempie di orgoglio l’associazione, nata in ricordo del figlio di Andrea Zucconi e da sempre dedita al sostegno delle fasce fragili del territorio. Mons. Gallese si è intrattenuto con i presenti esprimendo apprezzamento per le attività dell’associazione, in particolare quelle rivolte all’inclusione delle persone disabili e all’impegno per la sostenibilità ambientale. Invitato a dare indicazioni sul cammino da seguire, il Vescovo di Alessandria ha lodato l’impegno e il ruolo prezioso svolto per la comunità e invitato a proseguire con determinazione, pur mantenendo la profonda consapevolezza che le azioni migliori sono guidate dalla Provvidenza e sostenute dalla preghiera.