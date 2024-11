Consegnata a Palatium Vetus la borsa di studio ‘Ivaldi’, assegnata a Sofia Cervero

È stata consegnata mercoledì a Sofia Cervero, studentessa del polo ‘Vinci-Nervi-Fermi-Migliara’ di Alessandria, la borsa di studio “Domenico (Michele) Ivaldi”, giunta alla 4^ edizione. La consegna è avvenuta a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, alla presenza del presidente, notaio Luciano Mariano, del presidente di Fondazione Solidal, Antonio Maconi e della famiglia Ivaldi, la signora Anna Maria e la figlia Michela.

Anche per l’anno scolastico 2023/2024, la Fondazione SolidAL, su disposizione della famiglia Ivaldi, ha istituito una borsa di studio di 4.000 euro destinata a gli studenti delle classi V superiore dell’Istituto ‘Vinci’ che hanno ottenuto la valutazione di 100/100 e che si sono impegnati nel proseguire gli studi universitari per il conseguimento della laurea in materie economiche o giuridiche.

LE PAROLE – Così il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione CRAL: “Ringrazio la famiglia Ivaldi per aver rinnovato la borsa di studio in memoria del compianto amico Michele e mi complimento con la vincitrice. Questa iniziativa è particolarmente meritoria, in quanto permette di ricordare un nostro apprezzato concittadino, offrendo a studenti meritevoli un incentivo ad applicarsi ulteriormente nel conseguimento dei propri obiettivi”.

Il presidente di Solidal, Antonio Maconi, si è complimentato per la brillante iniziativa che premia l’impegno degli studenti: “Sono orgoglioso che, per il quarto anno consecutivo, la signora Anna Maria e la figlia Michela abbiano affidato a Solidal il ricordo del loro caro congiunto premiando con una generosa borsa di studio una giovane alessandrina che si è distinta per merito e impegno scolastico, dimostrando di avere perspicacia e idee chiare”.