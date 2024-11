‘Colletta alimentare’ del 16 novembre: un mezzo di Poste Italiane per la consegna

Sabato 16 novembre, in oltre 11.600 supermercati d’Italia fra cui quelli della provincia di Alessandria, oltre 150.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti ad acquistare prodotti a lunga conservazione da donare alle oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate come mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centro d’ascolto.

Poste Italiane sostiene il progetto mettendo a disposizione in provincia di Alessandria, un mezzo aziendale per il trasporto e la consegna degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti e conferma il suo impegno sociale in linea con i valori di inclusione e vicinanza ai territori e alle comunità che da sempre ne ispirano l’azione.