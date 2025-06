Quirinale: Mattarella ha incontrato gli studenti delle scuole alberghiere

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato nei Giardini del Quirinale le alunne e gli alunni degli Istituti alberghieri di diverse regioni d’Italia che, in occasione della Festa della Repubblica, partecipano alla preparazione del ricevimento serale del 1° giugno. Il Capo dello Stato ha consegnato loro una targa a testimonianza di questa esperienza di formazione. Gli istituti vengono selezionati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito seguendo un principio di turnazione su base regionale. Ogni anno, per prepararsi all’evento, gli studenti collaborano con la Struttura ristorazione e ricevimenti e con il Servizio di accoglienza e di ospitalità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica già diverse settimane prima del tradizionale appuntamento. Quest’anno, le scuole selezionate sono state: l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Maggia” di Stresa in Piemonte; l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Bernardo Buontalenti” di Firenze in Toscana; l’Istituto Istruzione Superiore “Crocetti Cerulli” di Giulianova in Abruzzo; l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Vincenzo Gioberti” di Roma nel Lazio; l’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni in Calabria.

mgg/mca1

(Fonte video: Quirinale)