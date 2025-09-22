Alessandria, la nuova ‘Area Pedonale Urbana’ parte il 20 ottobre. Da oggi è attivo il sito dedicato

L’Amministrazione Comunale comunica che, a decorrere dal 20 ottobre prossimo, partirà l’Area Pedonale Urbana (APU) nel centro storico cittadino, in attuazione al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

Sarà attiva h24 in corso Roma, piazzetta della Lega e vie afferenti, il cui accesso verrà controllato da varchi elettronici dotati di telecamera, visibilmente indicati da opportuna segnaletica.

Per agevolare ingresso e uscita dall’area pedonale, in alcune vie sarà invertito il senso di marcia.

A partire da oggi, lunedì 22 settembre, è attivo un apposito Ufficio Permessi per dare assistenza alla cittadinanza sulla compilazione delle domande di accesso all’APU, che andranno compilate solo on-line.

Il seguente link https://www.comune.alessandria.it/servizi/area-pedonale-urbana-apu contiene tutti i dettagli riguardanti le vie interessate dall’APU, le planimetrie dettagliate, le modalità di richiesta del permesso e l’elenco di chi ne ha diritto; infine, i contatti del nuovo Ufficio Permessi.

In fondo ci sarà il collegamento diretto alla pagina che consentirà la richiesta del permesso.

GLI OBIETTIVI – Migliorare la qualità dello spazio pubblico urbano – Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico – Tutelare la mobilità pedonale e ciclabile, con particolare attenzione alle utenze deboli – Valorizzare il centro storico e la fruibilità degli spazi urbani da parte di cittadini, commercianti.

I PERMESSI – Autorizzazione permanente per 2 anni, valida fino al 31/12/2027 (residenti, domiciliati e chi ha posto auto nelle vie comprese dell’APU; attività commerciali, produttive, artigianali, corrieri, fornitori di attività):

Autorizzazione temporanea, da 2 giorni a 1 anno (veicoli di volontariato, onlus, cantieri di lavoro, ASL/ASO, servizio medico, socioassistenziale, assistenti domiciliari);

Autorizzazione giornaliera, della durata di 1 giorno (medici di base, titolari di attività e strutture ricettive, privati proprietari di sola abitazione non residenti o /domiciliati).

Autorizzazione disabili – Per i permessi già autorizzate dal CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), le targhe verranno automaticamente inserite nella ‘white list’.

Sanatorie – Eventuali ingressi potranno essere sanati, se in possesso dei requisiti, entro 48 ore dallo stesso.

Da sin. il vicesindaco Barosini, il sindaco Abonante e l’assessore Serra

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “Con le nuove Aree Pedonali Urbane la città compie una scelta strategica: riduciamo l’inquinamento e il disordine, aumentando la sicurezza. Le telecamere di controllo permetteranno alla Polizia Municipale di dedicarsi ad altri compiti. Uno degli obiettivi dichiarati è la lotta alla sosta selvaggia, che genera pericolo e caos, impedendo a chi vive o frequenta il centro di goderne appieno. I permessi saranno gestiti in modo semplice e trasparente, a beneficio di residenti, attività economiche e servizi essenziali”.

Così l’assessore Michelangelo Serra: “Vogliamo restituire il Centro ai cittadini, alle famiglie, ai commercianti e ai turisti. È un progetto di lungo respiro che mira a costruire un centro urbano più sicuro, più vivibile e più attrattivo, valorizzando al contempo il patrimonio storico e culturale della Città”.