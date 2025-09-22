Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Alessandria: perturbazioni su città e provincia, problemi sulle strade

IL COMUNE DI ALESSANDRIA COMUNICA- A causa delle intense precipitazioni sul territorio comunale e provinciale, si registrano locali allagamenti con conseguenti modifiche alla viabilità: la fuoriuscita del Rio Lovassina in località Spinetta Marengo ha richiesto la repentina chiusura di Via Genova da parte del Comando Vigili di Alessandria.
Viste le alte precipitazioni in corso, si stanno attenzionando anche i livelli del fiume Bormida.
Si richiede alla cittadinanza di limitare gli spostamenti in particolare sulla direttrice Alessandria/Novi Ligure. Al momento non si evidenziano altre criticità sul territorio comunale.

