Alessandria: perturbazioni su città e provincia, problemi sulle strade
IL COMUNE DI ALESSANDRIA COMUNICA- A causa delle intense precipitazioni sul territorio comunale e provinciale, si registrano locali allagamenti con conseguenti modifiche alla viabilità: la fuoriuscita del Rio Lovassina in località Spinetta Marengo ha richiesto la repentina chiusura di Via Genova da parte del Comando Vigili di Alessandria.
