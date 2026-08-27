Alessandria Volley ha presentato in Comune il nuovo progetto che punta sui giovani

L’Alessandria Volley si prepara a vivere una nuova stagione sportiva, nel segno dei suoi primi 10 anni di storia e con un progetto che rafforza il legame tra sport, giovani, scuola, famiglie e territorio. Nascono lo School Tour e la nuova Academy Volley, dedicata ai più piccoli e alla crescita attraverso lo sport.

ORGANIGRAMMA – Stefano Venneri (presidente); Miriam Corvaio (vice presidente); Mario Cuzzetto (segretario e tesoriere); Patrizia Mannarino, Enrico Cremon, Marco Travaino, Fabio Fornicelli, Michele Caridi (consiglieri).

LE PAROLE – Così il presidente Stefano Venneri: “Siamo una bellissima realtà, con tante persone scese in campo con noi. Alessandria ha risposto alla grande, abbiamo uno staff di oltre 50 persone e molte aziende che ci stanno sostenendo. Tanti progetti, massimo impegno sul giovanile e grande lavoro per tornare in A3 con la prima squadra”.

STORIA – Nata nel 2016 dall’unione di 3 storici sodalizi alessandrini (A.V.B.C., PGS Vela e GS 4Valli), l’Alessandria Volley ha costruito un percorso di crescita importante, sia nel settore giovanile che con la prima squadra. Sul piano agonistico la scalata dalla serie C alla serie A3 (la promozione qualche mese fa, poi la rinuncia), col progetto sportivo attuale che riparte dalla B1. Sul piano organizzativo la volontà di attivare un percorso che non si limiti alla formazione tecnica, ma accompagni ragazze e ragazzi nella crescita personale, puntando su valori come impegno, rispetto, responsabilità, spirito di squadra e capacità di condividere obiettivi, affiancando al ruolo della società quello fondamentale delle famiglie e della scuola.

LO SPORT NELLE SCUOLE – ‘Alessandria Volley School Tour – Campionesse in Cattedra’ è un progetto gratuito rivolto alle scuole elementari e medie del territorio. L’iniziativa, sviluppata sotto la direzione tecnica di Ivan Turcich, coach della prima squadra, porterà tecnici e atlete di B1 direttamente nelle aule, proponendo attività motorie, giochi con la palla, primi approcci alla pallavolo e momenti di incontro e confronto. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi allo sport attraverso un’attività che favorisca movimento, socializzazione, inclusione e conoscenza della pallavolo. A questo percorso si affianca la “Borsa di Studio Volley”, pensata per valorizzare i giovani capaci di coniugare l’impegno sportivo con quello scolastico, considerando scuola e sport come 2 dimensioni complementari.

L’ACADEMY VOLLEY ALESSANDRIA – Costituita il 10 agosto 2026 da 11 soci fondatori., nasce con l’obiettivo di promuovere la pallavolo, in particolare tra bambine e bambini under 12, favorendo la partecipazione di tutti e mettendo al centro non solo l’apprendimento sportivo, ma anche il benessere, la crescita personale, l’inclusione e il rapporto con la comunità. La sede si trova presso il Centro d’Incontro Rione Cristo, spazio di aggregazione e incontro, capace di favorire un rapporto inter-generazionale tra bambini, famiglie e comunità. A presiedere l’Associazione è Nadia Biancato, affiancata dal vicepresidente Enzo Cirimele e da Patrizia Melanti nel ruolo di segretaria-tesoriera. Il Consiglio Direttivo è completato da Giuseppe Bellomo, Beatrice Forsinetti, Giovanni Luca Russo e Valentina Tempesta. Altri soci fondatori sono Diego Baldovino, Alessandra Ferrando, Alberto Pesce, e Stefano Venneri.

L’Academy ha individuato in Paola Golzio, presidente del Comitato provinciale UNICEF di Alessandria, la figura di Safe-guarder (tutore della sicurezza) responsabile delle politiche di tutela. Le attività di Minivolley saranno affidate a Marina Maiorino.

LE PAROLE – Così la presidente Nadia Biancato: “Academy Volley Alessandria ASD è una realtà nuova alla quale affidare con fiducia bambine e bambini, perché attraverso il gioco possano sviluppare le proprie abilità sportive in un ambiente nel quale l’attenzione al benessere e la dimensione educativa siano centrali. Possiamo contare sull’esperienza tecnica di Alessandria Volley, ma vogliamo affiancare a questa competenza occasioni di crescita aperte alla comunità. La sede presso il Centro d’Incontro Rione Cristo rappresenta una scelta importante: vogliamo offrire ai bambini uno spazio sicuro per giocare, incontrarsi e crescere, favorendo anche il dialogo tra generazioni”.

CREDITI – Alessandria Volley è accompagnata da una rete di aziende e realtà del territorio che sostengono il progetto: Rolandi Auto, Assibar, Erreà, Tecnocasa, Tecnorete, Kìron, Lo Stecco, Evasioni di Moda, Ristorante Cento Grigio, PuntoAcqua, Aviosibus, Sogeri, BBBell, Pasticceria Gallina, Iren Luce Gas e Servizi, Farmacia Sacchi, Autoscuola Ceriana, Decathlon, Unipol Muda & Partners Srl, Centro del Colore Fracasso, Security Direct, Geom. Gianluca Russo – Studio Tecnico Russo e Bellomo Costruzioni Srl.

A queste realtà economiche si aggiungono UNAC e Castellazzo Soccorso.

NOVITA’ – Ci saranno il magazine ufficiale di Alessandria Volley, la web TV e la web radio, pensati per raccontare la Prima Squadra, l’Academy, gli eventi, le iniziative e le realtà che sostengono il progetto. La Società avrà anche una mascotte: Alessia, la più piccola componente della grande famiglia di Alessandria Volley, che ha appena 2 anni.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Sabato 12 settembre: Alessandria Volley incontra la città con una giornata dedicata alla presentazione di tutte le squadre al PalaCima, seguita da un un prestigioso allenamento congiunto di Serie A1 tra Volley Millenium Brescia e Cuneo Granda Volley.

Domenica 20 settembre: Academy Day, dedicato al settore giovanile e alla presentazione ufficiale dell’Academy presso il Centro d’Incontro Cristo. Nella stessa giornata, come anticipazione delle attività dell’Academy, si svolgerà la Festa Volley S3 in via San Giovanni Evangelista 8. A partire dalle ore 14.30 sarà possibile partecipare a giochi, attività e prove di pallavolo con il coinvolgimento delle atlete della B1 e del coach Ivan Turcich.

Sabato 17 ottobre: esordio in campionato contro il CUS TORINO al PalaSport di Alpignano (ore 20.30).

Sabato 24 ottobre: prima gara casalinga al PalaCima contro il PHI VOLLEY LA MADDALENA (ore 18).

INFO – Iscrizioni aperte: segreteria a disposizione presso il PalaCima, Lungo Tanaro San Martino, il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle 19.30. Email: [email protected] – Telefono: 389-5556922.

Per le attività di Academy Volley contattare: [email protected] o il numero 339-8512631.