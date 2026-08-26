Minigolf: al campionato europeo Anna Bandera è medaglia di bronzo, Porta e Broggi nella ‘top 10’

Bilancio estremamente positivo e ricco di soddisfazioni per la delegazione azzurra della FIGeST agli Open Minigolf European Championships 2026, andati in scena a Bischofshofen, in Austria.

Nella categoria femminile Anna Bandera (Asd Minigolf Cusano Milanino) ha conquistato una splendida medaglia di bronzo. Una prestazione di grandissimo spessore tecnico e caratteriale che le ha permesso di salire con merito sul terzo gradino del podio europeo.

Molto cariche di pathos anche le fasi finali della gara maschile, dove Paolo Porta (Miniaturgolf Club Novi Ligure) ha battagliato fino all’ultimo tiro per una medaglia. Chiusa la gara al 3° posto a pari merito con un tedesco, nello spareggio l’avversario ha avuto la meglio, consegnando a Porta un 4° posto.

Marco Broggi, invece, ha chiuso l’Europeo con un brillante 8° posto, confermandosi stabilmente tra i migliori giocatori a livello internazionale.

LE PAROLE – Così il presidente nazionale della FIGeST, Enzo Casadidio: «I risultati ottenuti a Bischofshofen testimoniano ancora una volta la crescita e il valore del nostro movimento. Un plauso sincero va a tutta la squadra, ai tecnici e ai dirigenti della disciplina del minigolf, che continuano a portare con onore e passione i colori della FIGeST e dell’Italia nei più prestigiosi contesti internazionali”.

Foto di gruppo degli italiani