Castello di Piovera: domenica 8 novembre Festa dell’agricoltura e grande polentata

Domenica 8 novembre, in occasione della FESTA DELL’AGRICOLTURA, il Castello di Piovera sarà aperto tutto il giorno, dalle 10 alle 18:30 con diverse iniziative. La V Festa dell’Agricoltura – Coltiviamo la Cultura 2026 è promossa dall’A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane), Associazione di cui il Castello fa parte, in collaborazione con Confagricoltura e in concomitanza con la Giornata Nazionale dell’Agricoltura.

PROGRAMMA – Parco e musei esterni: accesso libero e gratuito – Punto ristoro e pranzo con grande polentata a cura della Pro-Loco di Piovera – Visite guidate agli interni arredati del Castello con intervento dei proprietari, i Conti Calvi di Bergolo (regolare biglietto) – Visite autonome alle stanze delle collezioni interne della dimora e alla mostra “Inventabilia: L’800 che inventò in futuro” nelle Cantine

Espositive (regolare biglietto).

PARCO+MUSEI ESTERNI – GRATUITO – Percorso in autonomia (senza guida) tramite indicazioni e pannelli informativi – dalle 10 alle 18.30

PARCO+MUSEI+COLLEZIONI+MOSTRA “INVENTABILIA” (percorso in autonomia) – Parco, Museo degli Antichi Mestieri, Collezione di Radici Artistiche, Galleria delle opere d’arte del Conte Niccolò Calvi di Bergolo (Antiche Scuderie), Cantine Espositive con la mostra “INVENTABILIA. L’800 CHE INVENTò IL FUTURO”, Stanze delle Collezioni del Castello (parte del 1° e intero 2° piano). Dalle 10 alle 18.30. Biglietti online e in loco: 14€ adulti, 7€ bambini.

VISITA GUIDATA ORE 11 E 15+tutti gli altri percorsi in autonomia – piani terra e nobile del Castello (camere e saloni arredati, durata 90 minuti circa) con intervento dei proprietari. Include anche: Parco, Museo degli Antichi Mestieri, Collezione di Radici Artistiche, Galleria delle opere d’arte del Niccolò Conte Calvi di Bergolo (Antiche Scuderie), Cantine Espositive con la mostra “INVENTABILIA. L’800 CHE INVENTò IL FUTURO”, Stanze delle Collezioni del Castello (parte del primo e intero secondo piano).

Dale 10 alle 18.30. Biglietti online e in loco: 16€ adulti, 8€ bambini.

Per la visita guidata PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite il sito www.castellodipiovera.it

Il Castello di Piovera