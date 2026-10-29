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La mostra ‘Gianni e il jazz – Storie in ascolto’ parte domani alle 17.30 al Complesso San Francesco

DiRaimondo Bovone

Ott 29, 2026 , , , , , ,

Domani, venerdì 30 ottobre alle ore 17.30, nell’Ex Complesso Conventuale di San Francesco di Alessandria (via XXVI Maggio 5), sarà presentata e inaugurata la mostra “Gianni e il Jazz – Storie in ascolto”, con fotografie di Pino Ninfa. Sarà un autentico viaggio nel mondo del jazz. INGRESSO LIBERO.
Mostra aperta fino al 29 Novembre, visitabile dal venerdì alla domenica ore 10-12.30 e 15-19. Biglietto d’ingresso € 6.

Si tratta della 1^ mostra allestita al piano terra del Complesso, nella navata di destra, e sarà l’occasione per sperimentare l’ex complesso restaurato come luogo espositivo. La mostra, circa 40 fotografie esposte, presenta, come spiega lo stesso Pino Ninfa, “immagini incontrate lungo le strade della musica, negli Stati Uniti e in molti altri luoghi del mondo. Non ho mai cercato soltanto i musicisti. Mi interessava quello che accade intorno a loro, le persone, le attese, le ombre, i luoghi, gli incontri casuali, le situazioni che per un momento sembrano mettersi in relazione. Negli anni ho fotografato concerti, festival, teatri, strade e persone in molti paesi. Ho incontrato il jazz in America, in Africa, a Cuba, in Europa, in Italia. Col tempo ho capito che non stavo costruendo un archivio di musicisti, ma stavo cercando delle storie. E tra queste storie c’è anche Gianni Coscia. Una presenza incontrata nel tempo, attraverso la musica e attraverso l’amicizia. Una di quelle persone che finiscono per entrare nel tuo sguardo quasi senza accorgertene. Le sue fotografie dialogano con quelle raccolte lungo le strade del jazz: non per raccontare una storia in ordine, ma per lasciare che immagini, persone, luoghi e memorie si incontrino. Storie in ascolto nasce da qui”.

Pino Ninfa

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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