TOP NEWS

Il Napoli ritrova il sorriso, Monza travolto 4-1

Di

Ott 28, 2026

MONZA (ITALPRESS) – Il Napoli torna a vincere battendo il Monza per 4-1 nella nona giornata di Serie A. Apre le marcature Hojlund, pareggia Varela, ma nel secondo tempo Politano, Rafa Marin e De Bruyne mettono in cassaforte i tre punti.
In panchina per gli ospiti c’è Landucci, causa squalifica di Allegri che mancherà anche contro la Juventus. Al 10′ la sbloccano i partenopei. Di Lorenzo avanza centralmente e verticalizza per Hojlund, che taglia alla perfezione e col sinistro batte Tornqvist. Al quarto d’ora il Napoli perde Lobotka, vittima di uno scontro con Mangas e costretto a uscire: al suo posto Gilmour. La partita si accende. Gli ospiti ci provano con Politano e Olivera, mentre il Monza si affida al solito Varela, che al 28′ impegna Milinkovic-Savic. Al 43′ il portoghese va a segno: cross di Robinson dalla sinistra e colpo di testa che vale l’1-1. Per il classe 2005 è il gol numero otto in campionato. Si va così all’intervallo con un risultato di parità. La ripresa si apre con il nuovo vantaggio partenopeo. Al 48′ Politano raccoglie un pallone conteso sulla destra e si accentra rapidamente, battendo Tornqvist con un sinistro che si infila in rete sul palo opposto. Al 61′ il Napoli va vicino al tris con Hojlund, che riceve da Lang, si libera al tiro ma viene fermato dall’estremo difensore avversario che mette in angolo. Dal corner nasce il 3-1 ospite, con battuta di Politano dalla destra e colpo di testa di Rafa Marin. Dopo la rete Landucci inserisce De Bruyne, che impiega pochi minuti a sbloccarsi. Lang riceve palla sulla sinistra, aspetta il taglio del belga e lo pesca in area, dove l’ex City fredda Tornqvist. Il Monza risente delle tre reti incassate nella ripresa e non ha più la forza di reagire. Il Napoli vince 4-1 e sale a 14 punti, al pari della Juventus che affronterà domenica allo Stadium. I brianzoli incassano la seconda sconfitta consecutiva e rimangono fermi a quota 7.
– foto Image –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Una brutta Juve crolla al “Ferraris”, vince il Genoa 2-0

Ott 28, 2026
TOP NEWS

L’Inter passa a Venezia con 2 autogol, Lazio agganciata in testa

Ott 28, 2026
TOP NEWS

Il Milan perde l’imbattibilità in campionato, il Bologna vince 4-2 a San Siro

Ott 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Una brutta Juve crolla al “Ferraris”, vince il Genoa 2-0

Ott 28, 2026
TOP NEWS

Il Napoli ritrova il sorriso, Monza travolto 4-1

Ott 28, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 29 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 28, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Razza “La questione ambientale non è di sinistra”

Ott 28, 2026