Razza “La questione ambientale non è di sinistra”

CATANIA (ITALPRESS) – “La questione ambientale è una questione politica, ma non è una questione di sinistra. Esiste un ambientalismo di destra, che affonda le proprie radici nella tutela della bellezza, del paesaggio, del sacro, della vita e della natura”. Lo ha detto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Ruggero Razza, a Catania, in occasione della presentazione del libro L’ecologia dei conservatori. Il ritorno del sacro alla natura, scritto dall’eurodeputato Nicola Procaccini, presidente del gruppo dei Conservatori e riformisti al Parlamento europeo.

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