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Procaccini racconta il suo libro “È il racconto dell’ecologia vista da destra”

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Ott 28, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – “È il racconto dell’ecologia vista da destra, l’ecologia dei conservatori, che è molto diversa dall’ambientalismo che in qualche modo ha imperversato, soprattutto a Bruxelles, una sorta di surrogato del socialismo. Ecco, siccome i due termini sembrano simili, sembrano la stessa cosa, ma in realtà sono diventati molto diversi, io racconto cosa c’è di sbagliato nell’ambientalismo della sinistra e cosa c’è di giusto nell’ecologia della destra”. Lo ha detto Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia, a margine della presentazione a Catania del suo libro ‘L’ecologia dei conservatori. Il ritorno del sacro alla natura’, dedicato al rapporto tra conservatorismo e politiche ambientali.

xo5/trl/mca2

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