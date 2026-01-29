IN EVIDENZA

Imprese e AI, Marseglia “Servono investimenti e nuove competenze”

Di

Set 29, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Ogni impresa ha le sue specificità e ovviamente imprese di dimensioni diverse hanno esigenze differenti. Per le piccole e medie imprese l’adozione dell’intelligenza artificiale è un po’ più lenta rispetto alle grandi imprese che hanno più disponibilità di investire, ma questo è il momento giusto per fare degli investimenti e cominciare ad adottare questa tecnologia. Per farlo però bisogna adeguare la compliance, i processi e anche le competenze delle persone e l’osservatorio vuole essere un punto di incontro per cercare di crescere insieme e abbracciare questa tecnologia così importante”. Lo ha detto Roberto Marseglia, Direttore dell’Osservatorio AI UniEtic Pmi, a margine della presentazione a Milano dell’Osservatorio sull’intelligenza artificiale di UniEticPMI. La partecipazione di FonARCom si inserisce in un percorso che lega innovazione e sviluppo delle competenze.
f12/mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Milano, Pisani “Reati in forte calo ma lavoriamo per dare fiducia ai cittadini”

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Rottamazione quinquies, domani scade la seconda rata

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Maraio “Il campo largo sia plurale, la leadership passa dal progetto”

Set 29, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Milano, Pisani “Reati in forte calo ma lavoriamo per dare fiducia ai cittadini”

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Imprese e AI, Marseglia “Servono investimenti e nuove competenze”

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Rottamazione quinquies, domani scade la seconda rata

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Maraio “Il campo largo sia plurale, la leadership passa dal progetto”

Set 29, 2026