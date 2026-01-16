Napoli: blitz anticamorra di Carabinieri e Dda, 31 arresti

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone, domiciliate nei quartieri Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta, ritenute gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione camorristica denominata clan Petrone/Puccinelli operante nel Rione Traiano del quartiere partenopeo di Soccavo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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