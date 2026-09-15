Inaugurato il nuovo mercato agricolo CIA in San Fedele ad Asti

È stato inaugurato il nuovo mercato agricolo Cia Alessandria-Asti, nel quartiere di San Fedele ad Asti, in via Trilussa 3, davanti al Circolo F. Cane, dove ogni martedì dalle 8 alle 13 e tutti i venerdì dalle 13:30 alle 17 si troveranno i banchi degli agricoltori Cia de La Spesa in Campagna.

Le aziende agricole Cia portano in quartiere i prodotti della terra: ortofrutta fresca, miele, vino, composte, riso, farine, succhi, noci e nocciole, per celebrare e promuovere la filiera corta e la qualità locale.

Cia Alessandria-Asti ringrazia l’assessore al Commercio Loretta Bologna e la consigliera regionale Debora Biglia per la loro presenza al taglio del nastro insieme ai dirigenti Cia (il direttore Paolo Viarenghi e il presidente di Zona Amedeo Cerutti) e il sostegno nella fase preliminare di realizzazione del nuovo mercato. Un nuovo punto di incontro, un servizio in più per il rione, un modo semplice e bello per sostenere l’agricoltura locale.

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