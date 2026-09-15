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Inaugurato il nuovo mercato agricolo CIA in San Fedele ad Asti

DiRaimondo Bovone

Set 15, 2026 , , ,

È stato inaugurato il nuovo mercato agricolo Cia Alessandria-Asti, nel quartiere di San Fedele ad Asti, in via Trilussa 3, davanti al Circolo F. Cane, dove ogni martedì dalle 8 alle 13 e tutti i venerdì dalle 13:30 alle 17 si troveranno i banchi degli agricoltori Cia de La Spesa in Campagna.
Le aziende agricole Cia portano in quartiere i prodotti della terra: ortofrutta fresca, miele, vino, composte, riso, farine, succhi, noci e nocciole, per celebrare e promuovere la filiera corta e la qualità locale.
Cia Alessandria-Asti ringrazia l’assessore al Commercio Loretta Bologna e la consigliera regionale Debora Biglia per la loro presenza al taglio del nastro insieme ai dirigenti Cia (il direttore Paolo Viarenghi e il presidente di Zona Amedeo Cerutti) e il sostegno nella fase preliminare di realizzazione del nuovo mercato. Un nuovo punto di incontro, un servizio in più per il rione, un modo semplice e bello per sostenere l’agricoltura locale.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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