Sale d’Arte della Biblioteca: la mostra di Mario Annone prorogata fino al 16 agosto

La mostra “Mario Annone”, curata da Maria Luisa Caffarelli e allestita alle Sale d’Arte della Biblioteca Civica di Alessandria, sarà aperta fino al 16 agosto 2026. La vasta personale dedicata all’artista, nato a Gorizia nel 1932 e attivo nell’alessandrino dal 1949, territorio d’origine della sua famiglia, sarà visitabile anche il giorno di Ferragosto.

Paesaggio

La mostra “Mario Annone” riunisce ad Alessandria circa 100 opere tra dipinti, disegni e smalti e offre un’ampia panoramica sulla lunga e intensa attività dell’artista, a distanza dalla sua ultima grande mostra tenutasi nel 2000 a Palazzo Guasco. Il percorso espositivo restituisce la complessità di una ricerca sviluppata nel tempo con coerenza e libertà, a fronte di una produzione espositiva volutamente selettiva, inversamente proporzionale alla stima diffusa di cui Annone gode anche oltre il contesto locale.

Artista curioso e sperimentatore, Annone attraversa diversi linguaggi espressivi: pittura, scenografia, decorazione murale, smalti e vetro.

Isolotto sul Tanaro

La mostra “Mario Annone” è organizzata da ASM Costruire Insieme, Città di Alessandria con la collaborazione di Alexala Agenzia Turistica locale della Provincia di Alessandria.

ORARI – da giovedì a domenica 15–19 – BIGLIETTI: Biglietti: intero 6 euro, ridotto 3,5 euro

INFO – 0131-234266; 349-9378256 – [email protected]

Natura morta