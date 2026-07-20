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Sale d’Arte della Biblioteca: la mostra di Mario Annone prorogata fino al 16 agosto

DiRaimondo Bovone

Lug 20, 2026 , , , , , ,

La mostra “Mario Annone”, curata da Maria Luisa Caffarelli e allestita alle Sale d’Arte della Biblioteca Civica di Alessandria, sarà aperta fino al 16 agosto 2026. La vasta personale dedicata all’artista, nato a Gorizia nel 1932 e attivo nell’alessandrino dal 1949, territorio d’origine della sua famiglia, sarà visitabile anche il giorno di Ferragosto.

Paesaggio

La mostra “Mario Annone” riunisce ad Alessandria circa 100 opere tra dipinti, disegni e smalti e offre un’ampia panoramica sulla lunga e intensa attività dell’artista, a distanza dalla sua ultima grande mostra tenutasi nel 2000 a Palazzo Guasco. Il percorso espositivo restituisce la complessità di una ricerca sviluppata nel tempo con coerenza e libertà, a fronte di una produzione espositiva volutamente selettiva, inversamente proporzionale alla stima diffusa di cui Annone gode anche oltre il contesto locale.
Artista curioso e sperimentatore, Annone attraversa diversi linguaggi espressivi: pittura, scenografia, decorazione murale, smalti e vetro.

Isolotto sul Tanaro

La mostra “Mario Annone” è organizzata da ASM Costruire Insieme, Città di Alessandria con la collaborazione di Alexala Agenzia Turistica locale della Provincia di Alessandria.
ORARI – da giovedì a domenica 15–19 – BIGLIETTI: Biglietti: intero 6 euro, ridotto 3,5 euro
INFO – 0131-234266; 349-9378256 – [email protected]

Natura morta

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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