Antonio Maconi nominato Direttore Scientifico dell’IRCCS Alessandria–Casale Monferrato

Il 1° Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblico del Piemonte ha un Direttore Scientifico (facente funzioni): è il medico alessandrino Antonio Maconi, che tanto ha fatto e pesato per l’ottenimento del titolo da parte del nosocomio alessandrino.

La nomina è stata disposta dall’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria, a seguito del Decreto del Ministro della Salute del 10 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2026, con il quale è stato riconosciuto ufficialmente il carattere scientifico dell’AOU AL nell’area tematica di Cardiologia e Pneumologia, con un focus sulle patologie ambientali.

Il provvedimento segna un passaggio importante nella fase di avvio dell’IRCCS, che dovrà ora consolidare il proprio assetto e rafforzare il raccordo con Ministero della Salute, Regione Piemonte e le principali reti scientifiche di riferimento.

LE PAROLE – L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, spiega: «La nomina di Maconi rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso che lo ha visto protagonista, con competenza e determinazione, fin dalle prime fasi del progetto di riconoscimento dell’IRCCS. Il riconoscimento del primo IRCCS pubblico del Piemonte è un traguardo storico per la nostra Regione, ma rappresenta soprattutto un punto di partenza: ora l’obiettivo è consolidarne il ruolo nella rete nazionale della ricerca sanitaria».

Così Antonio Maconi, orgoglioso della nomina: «Questa carica rappresenta per me una grande responsabilità e, allo stesso tempo, la naturale prosecuzione di un percorso iniziato molti anni fa. Ora si apre una fase nuova: dobbiamo consolidare l’identità scientifica dell’Istituto, rafforzare le reti di ricerca, valorizzare i nostri professionisti e trasformare sempre di più la ricerca in nuove opportunità di diagnosi, cura e innovazione per i pazienti».