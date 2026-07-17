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Rocca Grimalda: domani alle 21 il concerto cameristico del ‘Quartetto New Era’

DiRaimondo Bovone

Lug 17, 2026 , , , , , ,

Per il 6° appuntamento delle Settimane Musicali Internazionali, domani, sabato 18 luglio alle ore 21, la rassegna farà tappa a Rocca Grimalda, nella suggestiva cornice delle Cantine di Palazzo Borgatta. Un luogo ricco di fascino e memoria, ideale per accogliere un concerto nel quale epoche, linguaggi e tradizioni differenti si incontrano attraverso la voce intensa e raffinata del quartetto d’archi.

Protagonista del concerto sarà il New Era Quartet, formazione nata nel 2021 presso il Conservatorio
“Giuseppe Tartini” di Trieste e composta da Kristina Mlinar (violino), Teodora Kaličanin (violino), Francesca Senatore (viola) e Alessandro Pietro Dore (violoncello).
La serata, intitolata ‘Musica senza confini’, propone un viaggio capace di attraversare la grande
tradizione musicale europea e le sonorità della cultura popolare balcanica, superando ogni separazione tra repertorio colto e memoria orale, passato e presente.

Il New Era Quartet

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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