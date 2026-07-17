Rocca Grimalda: domani alle 21 il concerto cameristico del ‘Quartetto New Era’

Per il 6° appuntamento delle Settimane Musicali Internazionali, domani, sabato 18 luglio alle ore 21, la rassegna farà tappa a Rocca Grimalda, nella suggestiva cornice delle Cantine di Palazzo Borgatta. Un luogo ricco di fascino e memoria, ideale per accogliere un concerto nel quale epoche, linguaggi e tradizioni differenti si incontrano attraverso la voce intensa e raffinata del quartetto d’archi.

Protagonista del concerto sarà il New Era Quartet, formazione nata nel 2021 presso il Conservatorio

“Giuseppe Tartini” di Trieste e composta da Kristina Mlinar (violino), Teodora Kaličanin (violino), Francesca Senatore (viola) e Alessandro Pietro Dore (violoncello).

La serata, intitolata ‘Musica senza confini’, propone un viaggio capace di attraversare la grande

tradizione musicale europea e le sonorità della cultura popolare balcanica, superando ogni separazione tra repertorio colto e memoria orale, passato e presente.

Il New Era Quartet