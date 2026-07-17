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Realpolitik – Iran: tregua o non tregua?

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Lug 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Usa-Iran, è tregua o non tregua? Nel memorandum siglato dai due Paesi c’era una buona dose di ambiguità che consentiva all’Iran di intepretare il riconoscimento di un suo diritto a gestire lo stretto di Hormuz con i relativi pedaggi. Ma non era questa – chiaramente – l’interpretazione che davano gli Stati Uniti. Nella nuova puntata del format dell’Italpress Realpolitik, l’ambasciatore Giampiero Massolo ci parla di quella che si annuncia come una fase di nuova escalation. Con relativi prezzi del petrolio di nuovo sotto pressione…
abr/azn

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