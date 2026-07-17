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Ue, la sfida della decarbonizzazione senza deindustrializzazione

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Lug 17, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – “Venti anni di analisi sui risultati dell’ETS hanno mostrato che il sistema ha ridotto le emissioni senza lasciare tracce evidenti sui conti delle imprese. Ma se un impianto emette meno perché produce meno, o perché chiude, la statistica registra lo stesso risultato: meno emissioni, ma può significare perdita di capacità industriale. Il punto non è mettere in discussione la riduzione delle emissioni. Ma se questa, nei fatti, spinge fuori dal mercato capacità produttiva europea, la decarbonizzazione misurata rischia di coincidere con una deindustrializzazione reale. Per questo ETS, politica industriale e strategia europea vanno pensati insieme”. A dirlo la professoressa Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e centro Transpareens, nel corso di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl

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