IN EVIDENZA

Energia costosa e import asiatico, è allarme tissue

Di

Lug 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il settore del tissue sta affrontando una sfida senza precedenti. Sta crescendo infatti l’importazione dai paesi asiatici, in particolare da Cina, Indonesia e anche Turchia. Questo sta avvenendo sostanzialmente per due motivi: costi energetici inferiori rispetto ai nostri e introduzione dei dazi americani. Parte infatti della sovrapproduzione asiatica è stata deviata dagli Stati Uniti al nostro continente. Solamente nel 2025 abbiamo avuto circa 600 mila tonnellate di importazione in crescita rispetto al 2024.”. Lo ha detto Andrea Fano, Group CFO di Lucart, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Realpolitik – Iran: tregua o non tregua?

Lug 17, 2026
IN EVIDENZA

Catania, 4 misure custodiali per detenzione e porto abusivo di armi da guerra

Lug 17, 2026
IN EVIDENZA

Sanità, Zagaria “Filiera farmaci equivalenti rende il sistema più sostenibile”

Lug 17, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Realpolitik – Iran: tregua o non tregua?

Lug 17, 2026
IN EVIDENZA

Catania, 4 misure custodiali per detenzione e porto abusivo di armi da guerra

Lug 17, 2026
IN EVIDENZA

Sanità, Zagaria “Filiera farmaci equivalenti rende il sistema più sostenibile”

Lug 17, 2026
IN EVIDENZA

Energia costosa e import asiatico, è allarme tissue

Lug 17, 2026