‘Oltre l’Orizzonte’: all’Ospedale Infantile nuovo spazio per accompagnare bambini e famiglie

Un ambiente capace di accogliere, rassicurare e accompagnare bambini e famiglie nei momenti più delicati del percorso di cura. È stato inaugurato all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria il progetto “Oltre l’Orizzonte”, il nuovo spazio realizzato all’interno della Terapia Intensiva Pediatrica, la cui direttrice è Elisabetta Lampugnani, grazie al sostegno della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Alessandria), che ha avviato una partnership con Ospedali Dipinti.

L’intervento ha trasformato una normale stanza in un ambiente a misura di bambino, dedicato ai colloqui tra équipe sanitaria e familiari, pensato per favorire ascolto, vicinanza e condivisione in un contesto accogliente e riservato. Lo spazio è stato impreziosito dall’opera artistica realizzata da Silvio Irilli, fondatore del progetto Ospedali Dipinti, che ha dato vita a un locale completamente ridisegnato, rappresentante una terrazza affacciata su un paesaggio con vista sul Monviso, luminoso e ricco di suggestioni, capace di accompagnare i più piccoli e le loro famiglie in un viaggio di immaginazione e serenità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai fondi raccolti durante la Pigiama Run 2025, manifestazione benefica nazionale promossa dalla LILT, disputata per il 2° anno consecutivo a Borgoratto Alessandrino, integrati da una donazione privata.

LE PAROLE – La dott.ssa Elisabetta Lampugnani, direttrice di Terapia Intensiva Pediatrica, ha sottolineato: «La qualità delle cure passa anche attraverso la qualità degli spazi e delle relazioni. Disporre di un ambiente dedicato ai momenti di confronto con le famiglie, progettato per essere accogliente e rassicurante, significa poter offrire un supporto ulteriore ai bambini e ai loro genitori nei passaggi più complessi del percorso assistenziale. Ringraziamo la LILT Alessandria, Ospedali Dipinti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che arricchisce ulteriormente il percorso di umanizzazione delle cure del nostro Ospedale Infantile».



