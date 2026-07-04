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‘Oltre l’Orizzonte’: all’Ospedale Infantile nuovo spazio per accompagnare bambini e famiglie

DiRaimondo Bovone

Lug 4, 2026 , , , , , ,

Un ambiente capace di accogliere, rassicurare e accompagnare bambini e famiglie nei momenti più delicati del percorso di cura. È stato inaugurato all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria il progetto “Oltre l’Orizzonte”, il nuovo spazio realizzato all’interno della Terapia Intensiva Pediatrica, la cui direttrice è Elisabetta Lampugnani, grazie al sostegno della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Alessandria), che ha avviato una partnership con Ospedali Dipinti.

L’intervento ha trasformato una normale stanza in un ambiente a misura di bambino, dedicato ai colloqui tra équipe sanitaria e familiari, pensato per favorire ascolto, vicinanza e condivisione in un contesto accogliente e riservato. Lo spazio è stato impreziosito dall’opera artistica realizzata da Silvio Irilli, fondatore del progetto Ospedali Dipinti, che ha dato vita a un locale completamente ridisegnato, rappresentante una terrazza affacciata su un paesaggio con vista sul Monviso, luminoso e ricco di suggestioni, capace di accompagnare i più piccoli e le loro famiglie in un viaggio di immaginazione e serenità. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai fondi raccolti durante la Pigiama Run 2025, manifestazione benefica nazionale promossa dalla LILT, disputata per il 2° anno consecutivo a Borgoratto Alessandrino, integrati da una donazione privata.

LE PAROLE – La dott.ssa Elisabetta Lampugnani, direttrice di Terapia Intensiva Pediatrica, ha sottolineato: «La qualità delle cure passa anche attraverso la qualità degli spazi e delle relazioni. Disporre di un ambiente dedicato ai momenti di confronto con le famiglie, progettato per essere accogliente e rassicurante, significa poter offrire un supporto ulteriore ai bambini e ai loro genitori nei passaggi più complessi del percorso assistenziale. Ringraziamo la LILT Alessandria, Ospedali Dipinti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che arricchisce ulteriormente il percorso di umanizzazione delle cure del nostro Ospedale Infantile».


Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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