Il Forte di Gavi e un futuro totalmente rinnovato: apertura al pubblico sabato 11 luglio alle 11

Quattro secoli dopo l’avvio del cantiere che ne definì l’identità, il Forte di Gavi inaugura una nuova fase della sua storia. Sabato 11 luglio 2026 il monumento riaprirà al pubblico celebrando i 400 anni dall’inizio dei lavori che trasformarono l’antico castello medievale nell’imponente fortezza moderna che, ancora oggi, domina il paesaggio, restituendosi al pubblico rinnovato negli spazi, nei servizi e nelle modalità di racconto. L’11 marzo 1626 prendevano infatti avvio gli interventi che avrebbero dato forma all’attuale struttura fortificata, uno dei più significativi esempi di architettura militare del suo tempo: una complessa macchina difensiva a tre livelli, con bastioni e cortine murarie progettati per resistere agli assedi e attraversare i secoli. A 400 anni e 4 mesi esatti da quella data, il Forte apre le porte ad un percorso di valorizzazione che guarda al futuro, con un percorso espositivo permanente e l’integrazione di nuove tecnologie digitali per un racconto del monumento accessibile a tutti.

Navigazione articoli