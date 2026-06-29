Festival dei Templari: ad Alessandria il 3-4 luglio nel Complesso Conventuale di San Francesco

Alessandria si prepara ad accogliere la 6^ edizione del “Festival Internazionale dei Templari”, in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio negli spazi del Complesso Conventuale di San Francesco (ore 16.30 e 21). INGRESSO LIBERO.

L’appuntamento del panorama culturale cittadino propone un originale percorso tra ricerca storica, divulgazione, spettacolo e musica, alla scoperta di uno dei fenomeni più affascinanti del Medioevo.

L’edizione 2026 ha un significato particolare perché si inserisce nell’Anno Giubilare proclamato da Papa Leone XIV per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La scelta del complesso di San Francesco come sede dell’evento acquista così un forte valore simbolico, anche alla luce della recente riapertura al pubblico della splendida chiesa gotica, restituita alla città dopo il restauro.

Sotto la direzione della storica e saggista Simonetta Cerrini e del drammaturgo e cantautore Gian Piero Alloisio, il Festival riunirà storici, filosofi, attori, musicisti, cantanti e rievocatori per raccontare la storia, il mistero e le leggende che ancora oggi circondano l’Ordine dei Templari, protagonisti di un immaginario collettivo che continua a suscitare interesse e curiosità.

Il Festival si propone di approfondire le affinità spirituali e culturali tra l’Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone, fondato a Gerusalemme nel XII secolo, e la figura di San Francesco, due esperienze profondamente diverse ma accomunate da ideali di fede, povertà e servizio.

LE PAROLE – Così il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante: “Portiamo i Templari nel cuore del Medioevo alessandrino: l’ex chiesa di San Francesco. Uno scenario spettacolare per una rassegna che attira appassionati dal centro Europa, cui mostreremo il meglio dell’architettura più antica presente nella nostra Città. Una due giorni da non perdere”.