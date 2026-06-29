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Bologna: 17 indagati per riciclo all’estero di mezzi da cantiere

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Giu 29, 2026


BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, più precisamente il Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna, ha smantellato un’associazione criminale dedita all’acquisizione di un elevato numero di mezzi da cantiere (sollevatori telescopici, escavatori e macchine da lavoro) di illecita provenienza esportati all’estero, in Arabia Saudita e Libia, mediante l’utilizzo degli scali portuali di Ravenna e Civitavecchia, per un valore complessivo accertato di oltre 1.800.000 euro. 17 le persone indagate di cui 8 legate, a vario titolo, da vincolo associativo; di queste, 6 sono state sottoposte agli arresti domiciliari; sequestrati 12 mezzi d’opera, 2 semirimorchi, 2 autocarri e 3 autovetture, tutti oggetto di riciclaggio ed appropriazione indebita.

col4/mca1

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