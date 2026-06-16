Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: torna ‘GenP Giovani che partecipano’

Parte la 2^ edizione “GenP Giovani che partecipano”, il premio promosso da ACRI, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria, dedicato alle organizzazioni del Terzo settore che promuovono il protagonismo giovanile, coinvolgendo giovani under 35 nei propri organi di amministrazione e nella progettazione e realizzazione delle attività. L’iniziativa nasce per dare visibilità ad esperienze significative di partecipazione giovanile in tutta Italia. Le organizzazioni vincitrici riceveranno un contributo di 10.000 euro ciascuna e saranno premiate nel corso di un evento a dicembre 2026.

Candidature aperte fino al 13 settembre 2026 sul sito www.genp.it , dove sono disponibili il regolamento completo e il modulo di partecipazione.

Quest’anno all’iniziativa si affianca anche un concorso per artisti under35, chiamati a realizzare un’opera ispirata al tema della partecipazione giovanile, che verrà consegnata ai vincitori del concorso. L’artista vincitore riceverà un contributo di 2.000 euro. Il termine per partecipare è il 13 settembre; regolamento e modalità su www.genp.it .