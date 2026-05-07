Inaugura il ‘Centro Mondino’ di Alessandria, sabato 9 maggio alle 15 in via Guasco

Sabato 9 maggio alle ore 15 in via dei Guasco 36 la Fondazione Mondino, Istituto Neurologico con sede a Pavia, inaugurerà ufficialmente la nuova sede di Alessandria. La cerimonia avverrà alla presenza di Francesco Marchitelli, direttore generale della ASL di Alessandria, di Federico Riboldi, assessore alla Sanità Regione Piemonte, e del direttore generale della Fondazione Mondino IRCCS, Gianni Bonelli.

Il Mondino è il più antico Istituto Neurologico Italiano, riconosciuto dal 1973 dal Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS, specializzato nella diagnosi e cura del sistema nervoso, eccellenza anche nel campo della ricerca applicata in ambito neurologico.

I settori prioritari riguardano la gestione delle patologie cerebrovascolari, tra queste l’ictus, e lo sviluppo della neurologia d’urgenza, in cui l’Istituto è punto di riferimento nazionale. Altro cardine è lo sviluppo della neuropsichiatria infantile sia sul piano delle sempre più diffuse patologie psichiatriche dell’adolescenza, sia sul piano delle patologie neurologiche dell’età evolutiva. Il Mondino è sede anche di un Centro Cefalee tra i più avanzati per qualità di diagnosi e cura.

Centro Mondino di Alessandria – via Guasco 36 – prenotazioni 0382.380232 – 0382.380315 (8:30-12:30)