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Inaugura il ‘Centro Mondino’ di Alessandria, sabato 9 maggio alle 15 in via Guasco

DiRaimondo Bovone

Mag 7, 2026 , , , , ,

Sabato 9 maggio alle ore 15 in via dei Guasco 36 la Fondazione Mondino, Istituto Neurologico con sede a Pavia, inaugurerà ufficialmente la nuova sede di Alessandria. La cerimonia avverrà alla presenza di Francesco Marchitelli, direttore generale della ASL di Alessandria, di Federico Riboldi, assessore alla Sanità Regione Piemonte, e del direttore generale della Fondazione Mondino IRCCS, Gianni Bonelli.

Il Mondino è il più antico Istituto Neurologico Italiano, riconosciuto dal 1973 dal Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS, specializzato nella diagnosi e cura del sistema nervoso, eccellenza anche nel campo della ricerca applicata in ambito neurologico.
I settori prioritari riguardano la gestione delle patologie cerebrovascolari, tra queste l’ictus, e lo sviluppo della neurologia d’urgenza, in cui l’Istituto è punto di riferimento nazionale. Altro cardine è lo sviluppo della neuropsichiatria infantile sia sul piano delle sempre più diffuse patologie psichiatriche dell’adolescenza, sia sul piano delle patologie neurologiche dell’età evolutiva. Il Mondino è sede anche di un Centro Cefalee tra i più avanzati per qualità di diagnosi e cura.

Centro Mondino di Alessandria – via Guasco 36prenotazioni 0382.380232 – 0382.380315 (8:30-12:30)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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