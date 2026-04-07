Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

IRCCS Alessandria, ok da Conferenza delle Regioni e Commissione Salute

DiRaimondo Bovone

Apr 7, 2026 , , , , , , ,

Prosegue l’iter per il riconoscimento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). La proposta del coordinatore vicario della Commissione Salute, Federico Riboldi, ha ottenuto il via libera da parte della Commissione Salute, composta dagli assessori regionali alla sanità, e dalla Conferenza delle Regioni, a cui ha partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.
Un passaggio fondamentale che avvicina il Piemonte a un traguardo storico: il riconoscimento del primo IRCCS pubblico regionale, al termine di un percorso costruito negli anni e sostenuto dalla Regione Piemonte. Ora l’iter prosegue con l’ultimo passaggio istituzionale, rappresentato dal decreto del Ministro della Salute.

L’assessore Riboldi e il presidente Cirio

LE PAROLE – Così il presidente Cirio e l’assessore Riboldi: “Siamo all’ultimo miglio di un percorso che può dare al Piemonte un presidio pubblico di eccellenza nella ricerca e nella cura, con ricadute importanti per i pazienti, per i professionisti e per tutto il sistema sanitario. Un ringraziamento va al commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU di Alessandria, Antonio Maconi, per il lavoro svolto con competenza e determinazione, così come a tutti i professionisti e alle istituzioni che hanno contribuito a questo risultato”.
Così Antonio Maconi, commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS: “È un risultato che affonda le radici nel territorio, a partire dall’esperienza e dalla storia di Casale Monferrato, che ha acceso i riflettori su tematiche cruciali legate alla salute e alla ricerca, e che oggi trova una sintesi in un progetto strutturato e riconosciuto a livello nazionale. L’IRCCS deve essere un volano per tutta la sanità piemontese, capace di generare valore, innovazione e ricadute concrete per i pazienti e per i professionisti”.

Antonio Maconi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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