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Il gruppo Paglieri con Fondazione Veronesi per la ricerca e le prevenzione del tumore al seno

DiRaimondo Bovone

Mag 26, 2026 , , , , , ,

Paglieri, storica azienda italiana, leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, conferma il proprio impegno a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione, rinnovando il sostegno e dunque la collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS attraverso il finanziamento di una borsa di ricerca destinata allo studio del tumore al seno.
Anche quest’anno il Gruppo Paglieri ha deciso di sostenere una ricercatrice di alto livello, offrendo un contributo tangibile alla crescita delle conoscenze e allo sviluppo di nuove terapie nel settore oncologico.

La borsa di ricerca 2026, del valore di 33.000 euro l’anno (lordi), è stata assegnata alla dr.ssa Bianca Cesaro, impegnata presso la Sapienza Università di Roma con un progetto che ha l’obiettivo di capire come una modifica dell’RNA, detta m6A, regoli il dialogo tra fibroblasti e cellule nel tumore al seno, influenzando la resistenza ai farmaci. Alcuni giorni fa Bianca Cesaro è stata premiata da Guendalina Bombassei,HR Director di Paglieri, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano

LE PAROLE – Così Debora Paglieri e Fabio Rosselload di Paglieri S.p.A: “Sostenere la ricerca scientifica fa parte da sempre della visione e dell’impegno del nostro Gruppo, nella convinzione che investire nella conoscenza e nell’innovazione significhi contribuire concretamente al benessere collettivo e al progresso della società. La borsa di ricerca, promossa insieme a Fondazione Veronesi, rappresenta una testimonianza tangibile di questo percorso. Siamo orgogliosi di affiancare il lavoro della dr.ssa Cesaro per lo sviluppo di nuove conoscenze su una patologia che ha un impatto profondo sulla vita di molte donne.”

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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