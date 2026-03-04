IN EVIDENZA

Traffico illecito di rifiuti, confisca per 204 milioni a imprenditori di Acerra

Mar 4, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – Gico della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, avente a oggetto un patrimonio del valore complessivo di oltre 204 milioni di euro, riconducibile a tre fratelli, imprenditori di Acerra, operanti nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. vbo/mca1
(Fonte video: Guardia di Finanza)

