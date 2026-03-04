IN EVIDENZA

Primo Piano Europa – Puntata del 4 marzo 2026

Di

Mar 4, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nella seconda puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino, negli studi di Bruxelles del Parlamento Europeo, intervista gli eurodeputati di Lega e Movimento 5 Stelle Paolo Borchia e Gaetano Pedullà. Nel corso della puntata, anche un’intervista al capogruppo del Pse al Comitato Europeo delle Regioni, Luca Menesini. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio sulla percezione che gli italiani hanno delle istituzioni europee e della loro efficacia.

sat/mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Milano “Never stop supporting”, progetto Lilly per la sciatrice Marta Bassino

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Fonda “Gli italiani vogliono un’Europa più forte ma chiedono riforme”

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Maxi sequestro di materiale esplosivo al porto di Ancona

Mar 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Lilly al fianco di Marta Bassino con il progetto “Never Stop Supporting”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Iran, Borchia “Evitare l’escalation, dare priorità al negoziato”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Iran, Pedullà “Cambia l’ordine mondiale e l’Europa è assente”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Ue, Menesini “Serve un piano europeo per la sicurezza idrica”

Mar 4, 2026