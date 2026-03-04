IN EVIDENZA

Iran, Borchia “Privilegiare la via negoziale rispetto all’escalation militare”

Di

Mar 4, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La posizione della Lega “è privilegiare sempre la via negoziale rispetto all’escalation militare”, ma l’Europa sul fronte della politica estera comune ha dei limiti strutturali. Ne ha parlato il capo delegazione del Carroccio al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Primo Piano Europa dell’agenzia Italpress. “È uno dei più grandi punti di domanda degli ultimi anni – spiega Borchia –. Fondamentalmente stiamo parlando di una sommatoria di politiche estere nazionali: ogni Paese ha interessi strategici propri, che non sempre coincidono con quelli degli altri”.
In Iran “non possiamo pensare che la soluzione bellica sia il tutto”. Un cambio di regime per l’esponente della Lega è necessario, ma sulla direzione futura del Paese regna ancora molta incertezza: “C’è molta nebbia”, sottolinea l’europarlamentare, avvertendo che quanto accadrà in Iran avrà ripercussioni sull’intera area mediorientale.

sat/mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Milano “Never stop supporting”, progetto Lilly per la sciatrice Marta Bassino

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Fonda “Gli italiani vogliono un’Europa più forte ma chiedono riforme”

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Maxi sequestro di materiale esplosivo al porto di Ancona

Mar 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Lilly al fianco di Marta Bassino con il progetto “Never Stop Supporting”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Iran, Borchia “Evitare l’escalation, dare priorità al negoziato”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Iran, Pedullà “Cambia l’ordine mondiale e l’Europa è assente”

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Ue, Menesini “Serve un piano europeo per la sicurezza idrica”

Mar 4, 2026