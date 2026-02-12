Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: domani alle 9 convegno su cardiopatie e sport in età evolutiva

La crescente attenzione alla qualità di vita dei bambini e degli adolescenti affetti da cardiopatie, in particolare in relazione all’attività sportiva, è al centro del convegno “Cuori in Crescita – Cardiopatie e sport: nuove prospettive per il giovane paziente”, in programma domani, venerdì 13 febbraio, dalle ore 9, presso il Salone di Rappresentanza dell’Ospedale-Universitario di Alessandria.

IL CORSO – Diretto dal dott. Enrico Felici, primario di Pediatria, si avvale di un Comitato scientifico composto dalla dott.ssa Francesca Cairello e dalla dott.ssa Silvia Magrassi dell’ambulatorio di Cardiologia pediatrica e dalla dott.ssa Veronica Dusi, cardiologa presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L’obiettivo del convegno è analizzare le più recenti evidenze scientifiche e le strategie cliniche finalizzate a migliorare diagnosi, trattamento e follow-up delle cardiopatie congenite e acquisite in età evolutiva. Particolare attenzione sarà riservata alle nuove evidenze sull’attività sportiva nei pazienti con cardiopatie congenite, cardiomiopatie di origine genetica, aritmie genetiche e anomalie coronariche. Nel corso della giornata è prevista anche una tavola rotonda dal titolo “L’importanza di avere una Regione cardioprotetta”, dedicata alla diffusione capillare delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare sul territorio. Un momento di sensibilizzazione volto a promuovere un messaggio di responsabilità e solidarietà, sottolineando come anche gesti semplici e conoscenze di base possano fare la differenza nel primo soccorso e contribuire a salvare una vita.

LE FAMIGLIE – La giornata si concluderà con uno spazio di confronto dedicato alle famiglie dei pazienti affetti da cardiopatie congenite e acquisite, con l’obiettivo di favorire la costituzione di un’associazione di genitori che possa supportare un percorso coordinato tra ospedale, famiglia e comunità. Un’occasione per affrontare, in un’ottica di umanizzazione delle cure, anche gli aspetti organizzativi e relazionali legati alla presa in carico del giovane paziente cardiologico.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

