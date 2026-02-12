IN EVIDENZA Politica Video

Immigrazione, Meloni: “Mantenuto l’impegno preso con i cittadini”

Di

Feb 12, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo per rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social. “Abbiamo finalmente potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra, cioè la possibilità, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, come il rischio di terrorismo, ma anche una pressione migratoria eccezionale, di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti anche in paesi terzi”.
mgg/
(fonte video: profilo X Giorgia Meloni)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 12 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Bufera di neve sull’Etna, soccorse 5 persone rimaste bloccate in auto

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Schillaci a Lampedusa, al via l’oncologia di prossimità

Feb 11, 2026

Ti sei perso...

Calcio Sport

Coppa Italia: Lazio in semifinale, Bologna ko ai rigori

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Immigrazione, Meloni: “Mantenuto l’impegno preso con i cittadini”

Feb 12, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 12 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Olimpiadi: altro oro Italiano dallo slittino col doppio maschile Rieder-Kainzwaldner

Feb 11, 2026