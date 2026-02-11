IN EVIDENZA Politica Video

Piemonte, il governatore Cirio: “Nuovi ospedali e misure per la casa le priorità nel 2026”

Feb 11, 2026
TORINO (ITALPRESS) – “Le priorità sono la salute delle persone e quindi ospedali nuovi, in Piemonte abbiamo ospedali che hanno 100 anni e in un ospedale vecchio non riesci a garantire il diritto alla salute. Il 2026 sarà l’anno in cui si vedranno partire i cantieri. 11 ospedali nuovi, tutti localizzati e tutti finanziati. Abbiamo dedicato il 2026 alla posa della prima pietra: partiremo dal Parco della Salute di Torino, il più grande intervento di edilizia sanitaria della storia della nostra regione, che deve sostituire l’ospedale delle Molinette con oltre 1.000 posti letto. Oggi è partita la conferenza dei servizi, vuol dire che adesso i tempi sono predeterminati dalla legge e potremo arrivare alla posa della prima pietra a cavallo fra 2026 e 2027”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione delle priorità della giunta per il 2026, che si è svolta al Grattacielo Piemonte di Torino.
