L’azienda Arkema di Spinetta Marengo ottiene il ‘Top employer Italia 2026’

È la 3^ volta consecutiva che l’azienda consegue questo importante risultato. Il Gruppo ha uno stabilimento a Spinetta Marengo. Arkema srl, filiale italiana del Gruppo leader nella chimica di specialità, ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia 2026 dal Top Employers Institute.

Il riconoscimento premia l’eccellenza delle pratiche HR (risorse umane) in aree chiave come la qualità della vita sul lavoro, la diversità e l’inclusione, lo sviluppo delle competenze. In Italia il Gruppo è presente In Italia con 4 stabilimenti chimici sotto la legal entity Arkema srl – a Spinetta Marengo (AL), Gissi (CH), Boretto (RE) e Anagni (FR) – e 3 società controllate: Agiplast Italia srl nel Cremonese, attiva nel riciclo dei polimeri, Ideal Work srl nel Trevigiano è realtà di punta nel settore delle superfici decorative mentre Arkema Adesivi srl con 2 impianti produttivi, a Parona e Mozzate, opera nel segmento degli adesivi di laminazione per imballaggio flessibile.

LE PAROLE – Così Daniela Xaxax, Manager Risorse Umane: “Operiamo nell’industria chimica: abbiamo tutta una serie di vincoli che la realtà produttiva non ci permette di scardinare. I nostri processi sono inclusivi perché abbracciano molte figure professionali, riconoscendo ad ogni ruolo la propria unicità e il proprio valore, che si sia operatore di impianto o addetto al servizio clienti in ufficio. Il traguardo raggiunto certifica il miglioramento continuo nella gestione delle risorse umane, possibile solo grazie alla partecipazione attiva e al contributo di tutti i dipendenti. A Spinetta abbiamo assunto diversi giovani talenti, in vista di un importante cambio generazionale. Formazione in ingresso e affiancamento con figure senior sono strumenti fondamentali per garantire il passaggio di competenze strategiche”.



Daniela Xaxax, HR Manager in Arkema