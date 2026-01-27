Economia IN EVIDENZA Video

UE-India, Von der Leyen: “La cooperazione è la migliore risposta alle sfide globali”

Di

Gen 27, 2026
NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo concluso la madre di tutti gli accordi. Stiamo creando un mercato di due miliardi di persone. E questa è la storia di due giganti, la seconda e la quarta economia mondiale. Due giganti che scelgono la partnership in un vero e proprio stile win-win. Un messaggio forte: la cooperazione è la risposta migliore alle sfide globali. Questo scambio integrerà ulteriormente la nostra catena di approvvigionamento e rafforzerà la nostra potenza manifatturiera congiunta. Ridurrà fino a 4 miliardi di euro di dazi doganali annuali per gli esportatori di tutte le dimensioni e creerà buona occupazione per milioni di lavoratori qui in India e in Europa”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Nuova Delhi per la conclusione dei negoziati per l’accordo di libero scambio con l’India.sat/gsl
(Fonte video: Commissione Europea)

Di

